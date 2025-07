Tennis, Jasmine Paolini rompe con l'allenatore Marc Lopez

E’ finita la collaborazione tra Jasmine Paolini e il suo allenatore spagnolo Marc Lopez da cui la toscana si è congedata via social: «Grazie Marc, per l’aiuto e il sostegno in questa stagione», ha scritto l’azzurra, «abbiamo raggiunto grandi successi quest’anno come il titolo a Roma e il doppio a Parigi. Sono momenti che ricorderò per sempre».

Lopez, campione olimpico in doppio con Rafa Nadal nel cui staff ha anche lavorato, era entrato nella squadra della Paolini ad aprile, dopo l’uscita di scena del coach Renzo Furlan che in dieci anni aveva portato Jasmine nella Top 5.

«Adesso che questa parte della stagione è terminata, sento di dover cambiare», ha spiegato la tennista azzurra, «ho fatto passi avanti e imparato molte cose, ma sento il bisogno di riflettere su quello che farò in futuro».

Paolini è stata eliminata nei primi turni del singolare sia al Roland Garros che a Wimbledon ma resta al numero 9 del mondo grazie all’uscita di scena di Emma Navarro.