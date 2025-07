Wimbledon, Sinner si libera facilmente di Martinez e vola agli ottavi

Jannik Sinner accede facilmente agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra. Il tennista altoatesino domina anche questa terza partita del torneo londinese concedendo cinque punti al 28enne Pedro Martinez, n.52 del mondo, sconfitto 6-1 6-3 6-1 in meno di due ore di gioco. Lo spagnolo oppone una minima resistenza all’azzurro solo un pò nel secondo set (ha diverse palle del contro-break sul 4-3 e servizio per Sinner). Agli ottavi il n.1 del mondo affronterà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner.