Wimbledon, Sinner e Sonego vincono e vanno al terzo turno

Jannik Sinner batte Aleksandar Vukic e va al terzo turno del torneo di Wimbledon. Il numero 1 al mondo si è imposto sull’australiano (n.93) con il punteggio di 6-1 6-1 6-3 im un’ora e 40 minuti.

Nel prossimo turno Sinner affronterà il 28enne spagnolo Pedro Martinez (n.52).

Avanza anche Lorenzo Sonego. Il tennista torinese ha piegato in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili: 6-1 6-3 6-7(3) 7-6(4) il punteggio in favore di Sonego, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con Brandon Nakashima. Lo statunitense, testa di serie numero 29, è uscito vincente dal derby con Reilly Opelka per 7-5 6-2 6-7(6) 6-3. Esordio vincente nel torneo di doppio maschile per la coppia composta da Mattia Bellucci e Fabian Marozsan. L’azzurro e l’ungherese hanno eliminato i britannici Monday/Stevenson per 7-6(2) 6-2.