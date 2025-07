Ecco il Tour grandi firme, tutti a caccia di Pogacar

Tutti contro Tadej Pogacar. Sabato prende il via il Tour de France con un obiettivo unico: provare a battere il campione sloveno, ormai lanciato verso la propria consacrazione assoluta nella storia del ciclismo. Si parte da Lille, nel nord della Francia, per arrivare dopo 3.338 chilometri il 27 luglio sugli Champs Elysées a Parigi.

Ventuno tappe, «al 100 per 100 su strade francesi» come sottolineano gli organizzatori che lo scorso anno resero omaggio all’Italia con «le grand depart» da Firenze. L’arrivo nel 2024 è stato organizzato a Nizza per non intralciare l’organizzazione delle Olimpiadi nella capitale; quest’anno torna a Parigi con la novità della salita di Montmartre. I ciclisti alla caccia della maglia gialla avranno soltanto due giorni di riposo in tre settimane. Il tracciato del 2025 prevede due cronometro individuali, sei tappe di montagna con ben cinque arrivi in salita ma anche tappe pianeggianti per le volate degli sprinter.

E proprio i velocisti probabilmente saranno i protagonisti della prima tappa di 185 chilometri a Lille: dove non dovrebbe esserci alcun allarme caldo visto che le temperature sono previste in discesa. Domenica 6 luglio, 209 chilometri da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer con tratti collinari e molti strappi in salita. La terza tappa prevede 178 chilometri a vantaggio dei velocisti da Valenciennes a Dunkerque. Martedì 8 luglio sarà la volta del percorso da Amiens a Rouen ancora con possibilità per chi vuole provare una figa. Il giorno successivo quinta tappa con la pria cronometro sul circuito di Caen. Giovedì 10 il tappone Bayeux-Vire Normandie: 201,5 km con 3500 di dislivelli. Ancora strappi in salita nella settima tappa Saint-Malo/Mûr-de-Bretagne Guerlédan. L’ottava tappa Chinon-Châteauroux favorevole ai velocisti. A seguire Saint-Méen-le-Grand/Laval Espace Mayenne. Poi da Chinon a Châteauroux con quest’ultima località che per un giorno diventerà «Cavendish City» per celebrare i record di Mark Cavendish (35 vittorie al Tour, di cui tre proprio a Chateauuroux. Decima tappa da Ennezat/Le Mont a Dore Puy de Sancy con un dislivello di 4500 metri e sette salite di seconda categoria. Finalmente il gruppo avrà modo di riposare per una giornata e prepararsi alla seconda parte della Grand Boucle.