Jasmine Paolini al secondo turno di Wimbledon 2025. La finalista della passata edizione vince in rimonta contro Anastasia Sevastova: 2-6 6-3 6-2, in un’ora e 53 minuti di gioco, il punteggio in favore della tennista toscana che, complice qualche problema fisico della lettone, avanza al turno successivo, dove incontrerà Rakhimova.