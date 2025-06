MotoGp, Marc Marquez vince ad Assen. Bagnaia arriva terzo

Marc Marquez ha vinto il Gp d’Olanda, decima prova del mondiale MotoGp. Sul circuito di Assen, lo spagnolo leader della classifica ha preceduto Marco Bezzecchi, con l’Aprilia e e Francesco Bagnaia, terzo in sella all’altra Ducati ufficiale. Giù dal podio è rimasto Pedro Acosta (Ktm) È caduto al sesto giro Alex Marquez (Ducati-Gresini) e avrebbe riportato una frattura ad una mano.

Dietro allo spagnolo della Ktm si sono classificati 5 Maverick Vinales, con la Ktm Tech3 i due piloti della Ducati VR46 Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Ottavo posto per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), nono per Enea Bastianini (ktm) e decimo per Fabio Quartararo, che era partito dalla pole position con la Yamaha. Marquez ha eguagliato Giacomo Agostini al secondo posto della classifica vittorie all-time in top-class, con 68 successi, e con la caduta del fratello ha allunga sugli inseguitori nella classifica: +68 su Alex e +126 su Bagnaia.