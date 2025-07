Gran Premio d'Austria, crolla un «ponte» pubblicitario sulla pista dello Spielberg

Un grande «ponte» pubblicitario in metallo si è schiantato sulla pista Red Bull Ring di Spielberg poche ore prima della partenza del Gran Premio d’Austria di Formula 1.

Dopo la gara di Formula 2 di questa mattina, la struttura è crollata ed è finita sulla pista, all’altezza della prima curva. Sul posto sono intervenuti un gran numero di addetti alla pista e i vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere il ponte in vista della partenza del Gran Premio prevista per le ore 15.

Secondo le prime informazioni non ci sono feriti ma l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.