Formula 2, Minì si ritira dopo poche curve nella feature in Austria

Niente da fare per Gabriele Minì che chiude senza punti il weekend in Austria, sede del settimo doppio appuntamento del campionato di Formula 2.

Il pilota di Marineo dopo il quarto posto nelle qualifiche del venerdì è stato costretto al ritiro sia nella sprint race che nella feature. Sul tracciato dello Spielberg è andato tutto male al siciliano, fuori all'ultimo giro ieri per un impatto senza conseguenze, e dopo poche curve nella gara odierna.

Dopo un'ottima partenza dalla seconda fila, infatti, Minì ha mantenuto la quarta piazza a breve distanza dai primi tre. Subito dopo, però, una fumata bianca della sua monoposto ha tradito il talento siciliano.

Gabriele Minì rimane a quota 21 in classifica, lontano dai vertici. Il nuovo appuntamento con la Formula 2 è fissato per il prossimo fine settimana sull'iconico e velocissimo tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna.