Formula 2, Minì quarto dopo le qualifiche in Austria

Torna in pista Gabriele Minì impegnato in Austria nel settimo doppio appuntamento del campionato di Formula 2.

Il pilota di Marineo ha centrato il quarto tempo sul tracciato dello Spielberg nelle qualifiche confermando quanto di buono aveva fatto nelle prove libere della mattina quando aveva addirittura chiuso al secondo posto in 1'16"391 dietro ad Alex Dunne, unico a fare meglio in 1'16"121.

L'alfiere della Prema ha girato in 1'15"400 non lontano dalla pole position firmata da Leonardo Fornaroli in 1'15"229. In mezzo ai due italiani Victor Martins e Richard Verschoor.

Domani, sabato 28 giugno, Minì prenderà parte alla sprint race di 28 chilometri per 120,904 km. La corsa "breve" scatterà alle 14,15. Per effetto del regolamento il siciliano partirà dalla settima piazzola della griglia per effetto dell'inversione dei primi 10 tempi. A punti i primi otto.

Domenica, invece, a partire dalle 10, scatterà dalla seconda fila nella Feature Race nel tentativo di riprendere quota in classifica. La corsa di 40 giri, lungo il tracciato di 4,318 km, consterà di 40 tornate per 172,72 km. A punti, invece, i primi 10.