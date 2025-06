Basket femminile, Italia in semifinale agli Europei dopo 30 anni: battuta la Turchia all’overtime

Grande impresa dell’Italia del basket femminile che dopo 30 anni ritorna a disputare una semifinale del Campionato europeo. Le azzurre sul parquet del Peace and Friendship Stadium del Pireo in Grecia hanno sconfitto la Turchia al termine di una drammatica e nello stesso tempo spettacolare partita valevole per i quarti di finale. L’Italia si è imposta per 76 a 74 all’overtime (parziali: 20-17; 11-18; 19-15; 18-18; 8-6).

L’ultimo canestro è stato realizzato dalla stella della Nazionale, Cecilia Zandalasini. Al supplementare per oltre due minuti e mezzo nessuna delle due squadre era andata a canestro. Top scorer per l’Italia, Lorela Cubaj con 16 punti (decisiva all’overtime), quindi Zandalasini con 14, Costanza Verona e Jasmine Keys con 12.

Le ragazze di Andrea Capobianco torneranno in campo venerdì 27 per la semifinale contro la vincente del quarto di domani tra Belgio e Germania. L’ultima semifinale centrata dalle azzurre della pallacanestro fu quella del 1995 a Brno quando poi la squadra allenata da Riccardo Sales conquistò l’argento.