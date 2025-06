Torneo Halle, Sinner è fuori in 3 set

Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale al «Terra Wortmann Open» (Atp 500 - 2.522.220 euro), in corso sull'erba della «Owl Arena» di Halle, in Germania. Ad eliminare il numero 1 al mondo (nonchè campione in carica) è Alexander Bublik, numero 45 del ranking Atp e vincitore ad Halle nel 2023, capace di imporsi col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Ai quarti di finale il kazako dovrà vedersela contro Tomas Machac, che a sua volta ha superato Fabian Marozsan 6-2 6-3.