La stagione sull'erba di Sinner si apre con un ko nel doppio ad Halle

L’obiettivo di Sinner è però il singolare, dove punta a bissare la vittoria dello scorso anno e allora, dopo l’eliminazione nel doppio il n.1 al mondo è tornato ad allenarsi. Domani debutta contro il tedesco Yannick Hanfmann, n.138 ATP, proveniente dalle qualificazioni, sempre battuto nei due confronti precedenti (il più recente al primo turno di Wimbledon dello scordo anno). Ad Halle, il bilancio complessivo dell’altoatesino è di 7-2 in tre partecipazioni: la prima volta, nel 2019, perse al primo turno delle qualificazioni; nel 2023, invece, fu costretto al ritiro per problemi fisici durante il match dei quarti contro Alexander Bublik, che, in caso di vittoria domani, troverà al secondo turno, mentre, sempre nel singolare, Sonego affronterà Jan-Lennard Struff.

L’epica finale del Roland Garros, persa contro Alcaraz, è alle spalle. Chissà le sue scorie. Si apre la stagione sull’erba in vista di Wimbledon e Jannik Sinner ha scelto il verde di Halle per prepararsi al torneo londinese. Aveva deciso di fare pratic< nel doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, ma l’esordio, contro Karen Khachanov e Alex Michelsen non è stato dei migliori perchè i due azzurri si sono fatti rimontare, dopo aver dominato il primo set ed hanno perso al super tie break (col punteggio di 2-6 7-5 10-3).

Una buona prova non basta a Luciano Darderi, eliminato al primo turno da Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 in due ore di gioco. Darderi ha vinto complessivamente nove punti in più di Tsitsipas (95 a 86), ma alla fine il greco - alla prima uscita con il nuovo coach Goran Ivanisevic - ha avuto la meglio di esperienza, giocando brillantemente le cinque palle break annullate all’azzurro nel terzo set e alzando il livello nel tiebreak decisivo.

Da Halle al Queen’s dove quest’anno non ci saranno azzurri al via. Dopo le rinunce della vigilia di Lorenzo Musetti e Matteo Berretini (due volte vincitore del torneo) per problemi fisici, è arrivata anche quella di Matteo Arnaldi. Il 24enne sanremese, n.41 ATP, ha dato forfait poco prima di scendere in campo contro il danese Holger Rune. Al posto del ligure è stato ripescato in tabellone come lucky loser l’australiano Christopher O’Connell.