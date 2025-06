Il dramma di Polonara, il cestista della Virtus Bologna ha la leucemia

La notizia gela Bologna alla vigilia di gara 3 della finale scudetto, che la Virtus conduce 2-0 contro Brescia, dopo che nei giorni scorsi l’americano Will Clyburn, a sua volta fuori dalle rotazioni per infortunio, era stato fotografato a bordo campo con la maglia del compagno di squadra. Soprattutto colpisce un uomo di 33 anni che, solo un anno e mezzo fa, era stato operato per una neoplasia testicolare.

In seguito all’intervento e alle cure Polonara ha raccontato più volte la sua malattia, anche in un’intervista al Domani: la doccia gelata il 6 ottobre 2023 per un valore sballato dell’antidoping e l’annuncio dell’allora coach bianconero Luca Banchi alla squadra dopo una partita, le difficoltà della chemioterapia con la perdita dei capelli, l’importanza di aver reso nota la sua situazione per spingere altri a fare la prevenzione. «Molti mi hanno scritto: ‘per la prima volta sono andato a farmi un controllò». In un video pubblicato da La Giornata Tipo, un anno fa, ha raccontato anche che cosa lasci un’esperienza del genere: «Dopo questa esperienza apprezzo tutto molto di più. Le cose più banali: svegliarmi la mattina, fare colazione, dire ‘vado a fare allenamento, sono fortunatò».

Intorno all’atleta anconetano, colpito da un nuovo dramma, si è stretta tutta la comunità cestistica italiana. La sua Virtus Bologna: «Ti aspettiamo». La nazionale di cui è una colonna portante: «Sempre al tuo fianco». Proprio in azzurro Polonara visse una delle sue notti magiche, quattro anni fa: la vittoria del Preolimpico a Belgrado contro la Serbia, a cui contribuì con 22 punti. Una prestazione tra le tante che, insieme al suo carattere carismatico, lo hanno portato nel cuore degli appassionati i quali, poi, hanno imparato ad apprezzarne l’umanità. Stima e affetto che tornano indietro ora, quando il parquet passa in secondo piano.