Bianchi è il nuovo campione d’Europa di fioretto, terzo Marini

Guillaume Bianchi è il nuovo campione d’Europa di fioretto maschile, svettando sul gradino più alto di un podio molto azzurro perché è terzo classificato Tommaso Marini, e nel lunedì di Genova arrivano anche altre due bronzi, griffati da Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio nella spada femminile. Un poker straordinario di medaglie per l’Italia nella terza giornata dei Campionati Europei Genova 2025: la delegazione azzurra vola così a quota sette podi, e da domani cominceranno le gare a squadre.

Bianchi fa suonare per la prima volta in questa edizione della kermesse continentale l’Inno di Mameli nel nuovo Palasport del capoluogo ligure. Primo dopo i gironi, il romano delle Fiamme Gialle ha battuto nei suoi primi due match di giornata il britannico Cook (15-7) e il ceco Choupenitch (15-6), entrando tra i migliori otto prima di avere la meglio all’ultima stoccata dell’ungherese Dosa (15-14), nell’assalto che gli ha dato la certezza della sua seconda medaglia agli Europei. In una vibrante semifinale, l’azzurro si è imposto all’ultima stoccata contro lo spagnolo Llavador (15-14), centrando così l’accesso in finale. Nell’atto conclusivo, opposto al francese Anas Anene, Guillaume Bianchi ha trionfato per 15-5 salendo così sul tetto d’Europa. Primo a pari merito con Bianchi dopo la fase a gironi, Tommaso Marini si è imposto sul polacco Rajski (15-11) e sul britannico Minott (15-8) nei primi due incontri. Nei quarti di finale il campione continentale uscente ha battuto l’ungherese Szemes (15-10) centrando così la sua terza medaglia in carriera agli Europei. Dopo l’argento di Antalya 2022 e l’oro di Basilea 2024, oggi, davanti al caloroso pubblico di Genova, Marini è stato medaglia di bronzo, fermato sul 15-13, dopo una semifinale tiratissima fino all’ultimo, dal francese Anas Anane. Per Tommy, però, applausi e un bronzo che vale. Stop sulla soglia dei migliori otto per Filippo Macchi: il due volte argento olimpico di Parigi è stato battuto 15-13 dall’ungherese Dosa negli ottavi, mentre al turno precedente si era fermato Alessio Foconi, classificatosi 18°.