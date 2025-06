Russell vince il Gp del Canada, l'Italia fa festa con Antonelli

Doveva essere un gran premio del Canada all’insegna del duello fra McLaren e Mercedes, le due scuderie attualmente più ‘in formà, con l’inserimento del fenomeno Max Verstappen con la Red Bull, e così è andata, con il verdetto finale a favore di quel George Russell una settimana fa spettatore Vip della finale del Roland Garros tra Sinner ed Alcaraz e a Montreal di nuovo nei panni che più gli si addicono, quelli del pilota di successo. Ma esulta l’Italia per il terzo posto di Kimi Antonelli, il campione di domani, che intanto vive un bel presente e diventa il primo italiano a salire sul podio di un gp di F1 dal 2009 a oggi. Ed è il primo podio in carriera del talentuoso diciottenne.

A vincere è stato l’altro pilota della Mercedes, appunto Russell, che ha dominato, con Verstappen alle sue spalle e Antonelli con l’altra ‘freccia d’argentò, protagonista fin dall’avvio con una super partenza, e le due McLaren, di Piastri e Norris, a dare vita a un entusiasmante sfida a tre alle spalle dei primi due. Il tutto diviso da un margine massimo di cinque secondi fra le cinque vetture di testa, come dire spettacolo puro, ai margini del quale scorrevano le due Ferrari, alla fine quinta e sesta. Al 67/o dei 70 giri in programma il brivido in tinta papaya: Norris si affiancava a Piastri che gli chiudeva la porta e stringeva il britannico verso il muro costringendolo ad andare con le ruote sull’erba. «Colpa mia, mi dispiace davvero», la comunicazione via radio quasi immediata di Norris al suo team: in effetti aveva cercato di infilarsi all’interno dove non c’era spazio, e ne ha pagato le conseguenze. Così l’arrivo di questo Gp è stato in regime di safety car, con le posizioni ‘cristallizzatè (nonostante Verstappen abbia affiancato e superato Russell, fatto che però non è stato preso in esame dai commissari di gara) dopo l’incidente di Norris. Per il quale questa canadese è stata una gara davvero amara, nel segno di una rivalità con il compagno di team che si sta facendo sempre più accesa.