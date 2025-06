Nations League, l'Italia crolla contro i campioni di Parigi 2024

La nazionale italiana di pallavolo ha subito la prima sconfitta nella Nations League 2025, battuta 1-3 (17-25, 22-25, 25-19, 24-26) dalla Francia campione olimpica in carica. Al Centre Videotron di Quebec City, in Canada, la formazione transalpina ha dimostrato una maggiore concretezza nei momenti cruciali dei set, che le ha permesso di chiudere la gara in quattro frazioni e di ottenere la prima vittoria in VNL.

Miglior realizzatore dell’incontro è stato Luca Porro con 18 punti, seguito in casa azzurri da Romanò con 17. L’Italia, che aveva battuto Bulgaria e Germania nei due match precedenti, si è ritrovata di fronte per la prima volta la Francia dopo la sconfitta subita nella semifinale dei Giochi 2024. In campo c'erano tre protagonisti di quella sfida olimpica, Giannelli, Romanò e Sanguinetti, ma l’esito non è cambiato. Gli azzurri hanno subito bel primo set, poi hanno reagito nel secondo ma senza riuscire a conquistare il primo punto.