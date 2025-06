Calcio, Ranieri rifiuta la panchina dell'Italia

Claudio Ranieri non sarà il ct della nazionale italiana di calcio. Dopo ore di riflessioni l’ex allenatore della Roma che ora diventerà senior advisor della società ha rifiutato la possibilità di allenare gli azzurri. Ranieri dunque sarà impegnato solo con il club giallorosso nella prossima stagione.

C'è molta delusione in federcalcio per il no di Ranieri all’azzurro: la notizia della rinuncia, anticipata sul sito da Skysport, arriva dopo ore concitate in cui il tecnico della Roma era la prima scelta per sostituire Luciano Spalletti. Il presidente Gabriele Gravina, fanno notare in ambienti federali, aveva però prima chiamato Dan Friedkin, esponendogli la volontà di rivolgersi a Ranieri. Con il via libera del proprietario del club giallorosso lo ha contattato direttamente, e Ranieri si sarebbe dimostrato entusiasta e disponibile a parlare del suo ruolo in azzurro.

È stata esplorata la possibilità di acconsentire al doppio ruolo, così come richiesto dallo stesso Ranieri, nel rispetto delle norme federali. Gravina proprio per sciogliere il nodo ha sottoposto a Dan Friedkin un memorandum con i chiarimenti richiesti, che avrebbero reso compatibili i due incarichi. Lo stesso Friedkin lo ha valutato con Ranieri, che ha poi deciso di non accettare.