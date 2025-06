Roland Garros, Sinner sfinito: «Non dormirò ma va bene così»

«Complimenti Carlos - dice Jannik riconoscendo la forza dell’avversario - la tua è stata un’altra prestazione, un’altra battaglia eccezionale. Faccio i complimenti al tuo team, al lavoro svolto, sono felicissimo per voi, ve lo meritate, complimenti». Parla e si sforza di sorridere, i suoi occhi guardano lontano ma non trova le parole ed esita: «E’ più facile giocare che parlare in questo momento» sorride, sfinito dai 6 set e dal record di durata della più lunga finale della storia del Roland Garros: «Voglio ringraziare il mio team per avermi messo in condizione di giocare una partita del genere - ha detto il numero uno - abbiamo dato il massimo, abbiamo dato tutto». “Parigi è un torneo straordinario - continua Sinner - anche se è molto difficile in questo momento, ma va bene così». Ringrazia tutti, «i raccattapalle, i giudici di linea, i giudici di sedia. E’ un grandissimo privilegio per noi giocatori giocare qui - dice ancora Sinner - Parigi è un posto straordinario per me, ho ottenuto tanto, comunque ho fatto un torneo eccezionale». E dà il suo appuntamento: «Ci vediamo il prossimo anno».

Arriva, stanco ma con uno stato d’animo opposto all’avversario, Carlos Alcaraz. E le sue parole sono per Jannik Sinner, con il quale ha condiviso le ultime ore sul campo di Chatrier, in una finale indimenticabile: «Sei di livello straordinario, ha fatto un torneo fantastico - dice lo spagnolo - so quanto lavorate, so quanto ci tenevi a vincere questo torneo, ma so anche che che lo vincerai non una ma tante volte. E’ un privilegio condividere questo campo con te, sono felice che noi due riusciamo a scrivere la storia di questo torneo. Jannik, sei un esempio non solo per me, sei fonte di ispirazione per tutti».

Un fair play tra i due che si era visto anche in campo, con entrambi i giocatori che si sono reciprocamente concessi diversi punti ‘correggendò le chiamate dei giudici di linea, anche nelle tirate fasi finali del match.