Roland Garros, oggi finale di doppio femminile. Nel pomeriggio Sinner-Alcaraz

Il Roland Garros entra nella sua fase più emozionante, regalando all’Italia una giornata storica. Nel doppio femminile, l’inarrestabile coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini conquista la finale con una prova di forza contro Andreeva/Shnaider (6‑0, 6‑1), confermando il proprio dominio stagionale sulla terra battuta.

Sul fronte del singolare maschile, l’impresa è firmata Jannik Sinner, che in tre set supera Novak Djokovic e approda alla sua prima finale parigina. Ad attenderlo c’è Carlos Alcaraz, campione in carica, per una sfida epocale: sarà la prima volta in una finale Slam per due tennisti nati nel 2000.

La finale tra Sinner e Alcaraz promette spettacolo: da un lato l’azzurro, a caccia del primo trionfo sulla terra rossa di Parigi, dall’altro lo spagnolo, deciso a bissare il successo per raccogliere idealmente l’eredità di Nadal.

Intanto, dietro i riflettori, Errani e Paolini continuano a brillare. Solidità, intesa e concentrazione le portano all’ennesimo appuntamento decisivo, proseguendo il cammino iniziato con l’oro olimpico e proiettandosi verso un nuovo potenziale trionfo parigino.