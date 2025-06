Roland Garros, dove vedere Sinner-Alcaraz in tv? La finale è visibile gratis: ecco su quale canale

Sarà un pomeriggio storico per il tennis mondiale. Oggi alle 15, sul campo centrale del Roland Garros, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due numeri uno del ranking ATP, si sfideranno nella finalissima dell’edizione 2025. Entrambi arrivano all’ultimo atto dopo aver superato con autorità le semifinali: Sinner ha battuto Djokovic, Alcaraz ha avuto la meglio su Musetti.

Per l’azzurro si tratta di un'occasione speciale: vendicare la sconfitta nella recente finale di Roma e puntare al secondo Slam stagionale, dopo la vittoria all’Australian Open. In palio non c’è solo la gloria di Parigi, ma anche il sogno concreto del mezzo Grande Slam.

La finale in chiaro

Buone notizie per i tifosi italiani: la partita sarà trasmessa gratuitamente in chiaro sul canale NOVE. Warner Bros. Discovery, titolare dei diritti esclusivi, ha deciso di aprire la visione al grande pubblico, replicando quanto già fatto con la finale di Melbourne. Va sottolineato che non esiste alcuna normativa che imponga la trasmissione in chiaro delle finali Slam, nemmeno in presenza di atleti italiani. La decisione di Discovery è dunque frutto di una libera iniziativa, per permettere a tutti di seguire un evento che promette spettacolo e intensità.