Roland Garros, Coco Gauff regina di Parigi

La 21enne statunitense Coco Gauff, numero 2 del mondo, ha battuto in tre set la bielorussa Aryna Sabalenka, 27 anni, numero 1 del mondo, nella finale femminile del Roland Garros per 6-7 6-2 6-4.

Dopo 2 ore e 37 minuti di gioco l’americana si aggiudica una partita caratterizzata da molti errori a causa del vento. E’ il secondo Slam della carriera per Gauff su tre finali raggiunte dopo quello del 2023 quando aveva conquistato gli Us Open battendo proprio la bielorussa. Con questa vittoria, su 11 scontri diretti le due, la 21enne di Atlanta passa a condurre per 6 vittorie a 5.

In un match per lunghi tratti condizionato dal vento, soprattutto nel primo set, la Sabalenka è apparsa molto nervosa e spesso ha forzato i colpi commettendo molti errori. Dal canto suo, Coco Gauff ha variato molto il gioco infastidendo l’avversaria con continui cambi di ritmo e palle corte.

Con questa vittoria l’americana consolida la sua posizione in classifica, seppure molto distante dalla Sabalenka.