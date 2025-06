Roland Garros, doppio donne con Errani-Paolini in finale

La terra rossa di Parigi porta bene a Sara Errani e Jasmine Paolini. Dopo lo storico oro olimpico conquistato la scorsa estate, la coppia azzurra, testa di serie numero 2 del tabellone di doppio, raggiunge la finale travolgendo Mirra Andreeva e Diana Shnaider, quarte favorite del seeding, per 6-0 6-1. L’ultimo ostacolo verso il titolo sono la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic.

Errani e Paolini dominano dunque il replay del match che lo scorso anno aveva assegnato l’oro olimpico e tornano dunque in finale per il secondo anno consecutivo al Roland Garros dopo la sconfitta subita un anno fa da Gauff e Siniakova. Le azzurre si presentavano a Parigi fresche di trionfo bis agli Internazionali d’Italia, secondo titolo stagionale dopo Doha e sesto complessivo vinto in coppia.

E’ anche la quindicesima finale con almeno una giocatrice italiana in campo in doppio femminile in un major. Sarita peraltro formava con Roberta Vinci l’ultima coppia tutta italiana ad aver vinto uno Slam, a Wimbledon nel 2014. Grazie a quel titolo, il quinto nei major, hanno completato il Career Grand Slam.