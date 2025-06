Roland Garros, Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale

Il 23enne tennista carrarino, numero 7 del mondo e 8 del tabellone, batte in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 15, e conquista così la seconda semifinale Slam della carriera dopo Wimbledon 2024 battendo Tiafoe in due ore e 47 minuti di gioco.

In semifinale venerdì prossimo affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) e lo statunitense Tommy Paul (12). Contro lo spagnolo, favorito d’obbligo stasera, ha perso nell’ultimo torneo a Roma, proprio in semifinale. Potrebbe essere un’occasione per una clamorosa rivincita.