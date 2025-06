Roland Garros: Sinner ai quarti, batte Rublev in tre set

Jannik Sinner ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte in tre set il russo Andrey Rublev: 6-1 6-3 6-4, in due ore di gioco, il punteggio in favore del semifinalista della passata edizione, che affronterà ai quarti Alexander Bublik. Il kazako ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 5 Jack Draper. Sinner affronterà Bublik per la quinta volta in carriera: 3-1 per l’altoatesino gli scontri diretti, ma il kazako ha vinto l’ultimo precedente (Atp 500 Halle 2023). I due si sfideranno per la prima volta sulla terra.