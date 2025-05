Roland Garros, Sinner spazza via Lehecka e vola agli ottavi

Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo travolge in tre set il ceco Jiri Lehecka: 6-0 6-1 6-2, in un’ora e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del campione azzurro, semifinalista nella scorsa edizione. Sinner agli ottavi affronterà Andrey Rublev, 17esima testa di serie, che è avanzato senza giocare in seguito al forfait di Arthur Fils (frattura da stress alla schiena per il francese). Sarà il decimo incontro tra Sinner e Rublev, con l’altoatesino avanti 6-3 negli scontri diretti.