La strana notte di Parigi tra Psg e Roland Garros

Parigi si prepara a vivere una notte di tifo eccezionale, tra l’ingresso nel vivo del Roland Garros e i maxi schermi che trasmetteranno in diretta la finalissima di Champion's League tra Inter e Psg. Uno serata particolare per la capitale di Francia, con misure di sicurezza straordinarie. Il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, annuncia un «massiccio» dispositivo di forze dell’ordine, con 5.400 tra poliziotti e gendarmi dispiegati tra centro e banlieues, per evitare scontri e incidenti, in una metropoli non nuova alle notti incendiarie e ai dopo-partita fuori controllo.

Nella capitale di Francia gemellata con Roma, la distanza tra il centrale Philippe Chatrier e il Parc des Princes è più o meno la stessa di quella che separa il Foro Italico dallo Stadio Olimpico ed è probabile che i boati dei tifosi del Psg giungeranno fino al pubblico del Roland Garros. «La finale di Champions non cambia molto per noi (...) Avremo 15.000 persone presenti in serata per vedere il tennis. Quindi cercheremo di proporre loro il miglior programma possibile»: dice la direttrice dello slam parigino, Amélie Mauresmo. «Ovviamente - ha proseguito in conferenza stampa - non vieteremo al pubblico del Roland Garros di guardare il telefono, di seguire i risultati, di sapere quando c'è un gol o meno. Questo può turbare il match, ma teoricamente, sulla carta, non ci saranno, 10, 20 o 30 gol, quindi, se darà noia una o due volte pazienza».

Mauresmo ha poi espresso soddisfazione per il fatto che, malgrado la stretta sulla sicurezza, la linea 9 della metropolitana (che collega il centro di Parigi al Parco dei Principi e al Roland Garros) resterà aperta. «Questo - ha concluso - consentirà alle persone che sono ovviamente al Parco dei Principi ma anche al Roland Garros di spostarsi in buone condizioni».

Scambiando magari qualche battuta tra appassionati di tennis e di pallone. In caso di vittoria del Psg, festeggiamenti con la squadra sono previsti con la squadra per domenica sui Campi Elisi.