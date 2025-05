Roland Garros, è Rune avversario di Musetti agli ottavi

Sarà Holger Rune l’avversario di Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il danese ha battuto in rimonta al quinto set il francese Quentin Halys. 4-6 6-2 5-7 7-5 6-2, in tre ore e 20 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 10 del tabellone. Due i precedenti tra Musetti e Rune con il danese in vantaggio per 2-0. Altri risultati.

Sedicesimi di finale: Tommy Paul (Usa, 12) b. Karen Khachanov (Rus, 24) 6-3 3-6 7-6 (6) 3-6 6-3; Alexei Popyrin (Aus, 25) b. Nuno Borges (Por) 6-4 7-6 (11) 7-6 (5). (