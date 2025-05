Sinner piega in tre set Gasquet e vola al terzo turno degli Open di Francia

Jannik Sinner al terzo turno degli Open di Francia. Il n.1 del mondo ha battuto in tre comodi set per 6-3 6-0 6-4 il francese Richard Gasquet, di 15 anni più grande e al suo ultimo match in carriera a Parigi dopo 22 partecipazioni consecutive, nel secondo turno del Roland Garros. Sinner sul Philippe-Chatrier non ha dovuto faticare molto a superare l’avversario, troppo netta la differenza di potenza e di prestanza atletica. Dalla sua il francese, che nel 2007 è stato anche n.7 del mondo, ha un talento e una classe nettamente superiore, ma il suo è un gioco ‘anticò e poco può fare contro i nuovi giocatori di cui Jannik è il massimo rappresentante. L’azzurro affronterà Jiì Leheka.