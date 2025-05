Denz vince la tappa del Giro a Cesano Maderno, Del Toro resta in rosa

Le ultime forze da giocarsi tutte sulle Alpi, dove si correrà già da domani. E così la 18ma tappa del Giro, quella da Morbegno a Cesano Maderno, diventa per Isaac Del Toro e per i corridori in testa alla classifica un momento per recuperare le energie. La tappa di oggi se l’aggiudica il tedesco Niko Denz dopo una lunga fuga, iniziata prima insieme ad un piccolo gruppo e conclusa in solitaria. La vittoria rappresenta anche un piccolo riscatto per il team Red Bull Bora che aveva iniziato la «rosa» con grandi ambizioni.

La Uae Team Emirates XRG controlla la gara a distanza, proteggendo senza particolari preoccupazioni la maglia da leader di Del Toro. Alla fine il gruppo con i big e lo stesso messicano arrivano con ben 14 minuti di ritardo. Ma il motivo è semplice: nessuno dei corridori in fuga aveva ambizioni di scalare la classifica generale.

Festeggia con un podio l’italiano Mirco Maestri del Team Polti Visit Malta che sul traguardo ha la meglio in volata sul belga Edward Planckaert della Alpecin - Deceuninck. Dietro di loro tutto il gruppo che ha dato il via alla fuga.