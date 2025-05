Roland Garros, Musetti e Paolini al terzo turno e c'è l'impresa di Gigante

Si chiude la quarta giornata del tabellone principale del Roland Garros 2025. Musetti e Paolini avanzano al terzo turno. Gigante fa fuori Tsitsipas, portando a casa l’impresa del giorno e confermando il periodo d’oro del tennis italiano. Domani torna in campo Sinner contro Gasquet nel secondo match dalle 12 sul Philippe-Chatrier. Cocciaretto-Alexandrova secondo match dalle 11 sul Campo 6, a seguire il derby Cobolli-Arnaldi.

Prosegue il percorso intatto di Lorenzo Musetti. Il numero 8 del tabellone si è sbarazzato in tre set del colombiano Daniel Elahi Galan. 6-4 6-0 6-4, in poco più di due ore in campo, il punteggio in favore del tennista toscano, che ha proposto un grande tennis nel parziale centrale, con qualche alto e basso nel primo e nel terzo set.

Musetti: «Partita difficile sia per il meteo che per Galan»

«Non è stata una partita facile, sia per la pioggia che per il vento. Galan ha alzato il livello al terzo set e sono contento di aver vinto. Sono molto ambizioso. Qui non sono mai andato oltre gli ottavi, spero di fare meglio quest’anno. Qui penso di potermela giocare contro tutti», le parole di un convinto Musetti, che al terzo turno affronterà Mariano Navone. L’argentino ha sconfitto in tre set il big server statunitense Reilly Opelka.