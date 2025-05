Roland Garros: avanzano Cobolli e Arnaldi, fuori Bellucci e Passaro

In archivio la terza giornata del tabellone principale del Roland Garros 2025. Prosegue la striscia positiva di Cobolli. Arnaldi rimonta due set di svantaggio ad Auger-Aliassime. Passaro ko al quinto set con de Jong, mentre Bellucci si arrende a Draper in quattro set. Domani tornano in campo Musetti, Gigante e Paolini contro Galan, Tsitsipas e Tomljanovic.

Flavio Cobolli non si ferma. Dopo il trionfo nell’Atp 500 di Amburgo, il tennista romano domina in tre set il croato Marin Cilic. 6-2 6-1 6-3 il punteggio in favore del numero 26 Atp, che centra la sesta vittoria consecutiva, dopo le cinque per arrivare al titolo in Germania. Match senza storia con un Cilic in grande affanno con i fondamentali da fondocampo. Prova solida di Cobolli, che si guadagna il derby al terzo turno con Matteo Arnaldi. Impresa del sanremese, che risale uno svantaggio di due set e un break contro Felix Auger-Aliassime. 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 il punteggio, che premia l’azzurro dopo oltre quattro ore di battaglia. Successo pesante, soprattutto in chiave morale, per Arnaldi, che dovrà cercare di recuperare più energie, fisiche e mentali, possibili in vista del derby con Cobolli.