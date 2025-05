Jannik Sinner debutta al Roland Garros vincendo in tre set per 6-4 6-3 7-5 contro l’estroso francese Arthur Rinderknech. Primi due set senza storia col francese che fatica a rispondere (soprattutto di rovescio). Nel terzo set Rinderknech in trance agonistica si porta sul 4-0 prima di subire il ritorno di Sinner che vince 7-5.