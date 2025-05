MotoGp, Bezzecchi vince a Silverstone

Marco Bezzecchi in sella all’Aprilia ha vinto il Gp del Regno Unito, classe MotoGp. Sul circuito di Silverstone Johann Zarco (Honda) é giunto secondo. Sul podio anche Marc Marquez (Ducati).

Nell’ultimo giro Marc Marquez ha dovuto difendersi dal ritorno di Franco Morbidelli, riuscendo a conservare il terzo posto di meno di una incollatura. Alx Marquez é giunto quinto. Francesco Bagnaia é caduto al quarto giro, uscendo dalla lotta per il podio. Gara amarissima per Fabio Quartararo che a 7 giri dalla fine ha patito un problema tecnico alla sua Yamaha quando era in testa con un ampio margine.

Nella classifica del mondiale piloti Marc Marquez sale a 196 punti, Alex Marquez é secondo a -25, mentre Bagnaia scivola a -72.

Rivola: «Vittoria Bezzecchi un messaggio per Martin»

«La vittoria di Marco Bezzecchi é anche un messaggio per Jorge Martin: con questa moto si può vincere». L’ad di Aprilia, Massimo Rivola, ha manifestato la sua gioia per il successo del pilota italiano, ma anche voluto rispondere alle voci che vorrebbero il campione del mondo, da tempo fermo per infortunio, desideroso di interrompere anzitempo il rapporto con la casa di Noale.