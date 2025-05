La Fiorentina vince a Udine 3-2, viola in Conference League

La Fiorentina vince ad Udine ed approda per la quarta volta consecutiva alla Conference League. Grazie ad una ripresa tutto cuore i viola ribaltano il gol di Lucca e vincono allo sprint contro i friulani in 10 dal 40' del primo tempo per l’ingenua espulsione di Bijol. Pronti via, lancio lungo di De Gea per Kean che rientra sul destro e tira in porta. L’urlo viola viene annullato dalla segnalazione di fuorigioco. I toscani premono per sbloccare il risultato. Kabasele salva su cross di Dodo, Karlstrom non inquadra la porta di testa (19'), le due squadre respirano dopo tanto correre. Al 26' Lucca sfrutta un rimpallo favorevole e, calciando di prima intenzione col sinistro, batte De Gea.

La Fiorentina subisce il contraccolpo del gol. Solet spara (33') dalla distanza, De Gea blocca. Due minuti dopo Mandragora per Kean il quale non trova la porta da buona posizione. Al 40' una possibile svolta nel match con l’espulsione di Bijol per doppia ammonizione. I toscani premono, al 42' Mandragora sforna l’ennesimo assist, Kean è devastante, il palo salva i friulani poi si alza una bandierina e tutto si ferma.