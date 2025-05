Gli ultimi verdetti della Serie A: Juve in Champions, Empoli e Venezia raggiungono il Monza in B

Ultima giornata di campionato ricca di emozioni e verdetti definitivi per la Serie A. La Juventus soffre più del previsto ma conquista il pass per la prossima Champions League vincendo 3-2 al Penzo contro un Venezia che retrocede in B.

Alla Roma non basta il successo per 2-0 sul campo del Torino per agganciare il quarto posto: i giallorossi si devono accontentare dell’Europa League. La Fiorentina, invece, chiude in bellezza e conquista l’accesso alla Conference League grazie al successo esterno sull'Udinese. In coda, salvezza aritmetica per Parma, Lecce e Verona. Retrocede anche l’Empoli, oltre al Monza.

A Venezia, i bianconeri passano tra mille difficoltà. I padroni di casa si portano in vantaggio con Fila, ma la Juventus reagisce con carattere: Yildiz firma il pari, Kolo Muani il sorpasso. La squadra di Di Francesco onora fino in fondo il campionato e pareggia con un’iniziativa di Haps. A risolvere la gara è Locatelli dal dischetto. Tre punti pesantissimi per la squadra di Tudor, che blinda la qualificazione alla massima competizione europea.