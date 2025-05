Al Roland Garros l'omaggio a Rafa Nadal

Sul Philippe Chatrier, il "suo" campo preferito, è in corso un emozionante omaggio per il Re del rosso, ovvero Rafa Nadal, che sulla terra battuta di Parigi ha vinto in carriera ben 14 titoli del Grande Slam, con un record di 112 vittorie e 4 sconfitte dal 2005 al 2024 nel Roland Garros.

A celebrare lo spagnolo, fra gli altri, tutti i componenti dello storico quartetto ribattezzo "big four": commossi e in prima fila quindi Novak Djokovic, Roger Federer ed Andy Murray. Sugli spalti invece tanti ex tennisti e giocatori ancora in attività: fra questi i connazionali del campione maiorchino Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Sul campo centrale della capitale francese scoperta una targa in ricordo delle gesta di Nadal, in lacrime, con stampato sopra il numero 14, ovvero il numero dei "suoi" Roland Garros.

«Siamo stati grandissimi colleghi e tra di noi non è mai venuto a mancare il rispetto. Per me significa molto avervi tutti qui presenti. Sul campo mi avete fatto vivere momenti difficili, ma mi sono goduto il fatto di essermi spinto al limite con voi. Alla fine il tennis è solo un gioco e non dobbiamo dimenticarcelo», le parole dello spagnolo rivolte ai tre storici rivali Djokovic, Federer e Murray.