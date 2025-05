MotoGp: Quartararo in pole a Silverstone, terzo Bagnaia

Fabio Quartararo partirà in pole oggi pomeriggio (ore 17) nella Sprint Race e anche domani nella gara prevista per le ore 14 nel circuito di Silverstone in Gran Premio, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Per il francese tempo di 1’57“233 (record della pista). Il pilota Yamaha conquista la terza pole consecutiva e scatterà in prima fila davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini), secondo a 0“309. Terza piazza, a 0“589, per Pecco Bagnaia (Ducati), che precede il compagno Marc Marquez, quarto a 0“681. Quinto Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 0“840 e sesto Jack Miller (Yamaha Pramac) a 0“872.

Completano la griglia Di Giannantonio (Ducati VR46), Marini (Honda), Zarco (Honda LCR), Morbidelli (Ducati VR46), Bezzecchi (Aprilia) e Rins (Yamaha). Al termine delle qualifiche Pecco Bagnaia spiega che «il feeling non c’è ancora con la moto, ma la prima fila è un ottimo risultato. Sono contento di partire avanti, dovrò sfruttare il pomeriggio per capire come colmare il gap con Alex Marquez».