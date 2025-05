Formula 1, pole con record per Norris a Montecarlo: beffato Leclerc

Lando Norris su McLaren in pole position al Gp di Monaco, dopo un ultimo giro da record in cui ha superato il tempo di Charles Leclerc, che domani partirà secondo con la sua Ferrari nel circuito di casa. Terzo tempo per Oscar Piastri, quarto per l’altro ferrarista Lewis Hamilton.

Norris ha compiuto un giro clamoroso in 1:09.954 beffando Leclerc per +0.109; il leader del Mondiale Piastri a +0.175 dalla vetta. L’altra Rossa di Lewis Hamilton centra un buon quarto posto, ma è a quasi mezzo secondo dal poleman. Quinto il quattro volte campione del mondo Max Verstappen; completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams).