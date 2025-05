Internazionali d’Italia, sfuma il sogno di Sinner: vince Alcaraz

Sfuma in finale il sogno di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. A imporsi al Foro Italico è Carlos Alcaraz, che ha battuto l’altoatesino in due set con il punteggio di 7-6, 6-1. Per il giovane spagnolo si tratta della prima vittoria in carriera nel Masters 1000 di Roma, un traguardo che arricchisce il suo già prestigioso palmarès.

Dopo un primo set combattuto e deciso al tie-break, Alcaraz ha preso il largo nel secondo, chiudendo con autorità. Per Sinner, accolto da un pubblico tutto dalla sua parte, resta l’orgoglio di una settimana di alto livello e l’applauso del Centrale.

Nel secondo set si assiste al crollo, psicologico piuttosto che fisico (anche se forse la vescica al piede ha contribuito al suo calo netto), del n.1 del mondo che, subito il break sull'1-0 per l’avversario, non trova più il suo gioco. Contemporaneamente sale in cattedra Alcaraz che sfoggia tutto il suo repertorio di palle corte, tagliate, slice, back e alla fine porta a casa il match per 6-1 in 1 ora e 43 minuti.