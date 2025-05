Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali di Roma. Il tennista toscano è stato battuto da Carlos Alcaraz che vola in finale. Lo spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6.

Domenica, in finale, Alcaraz sfiderà il vincente della semifinale tra Sinner e Paul