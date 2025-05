Internazionali di Roma: Sinner è in finale, ma che fatica

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6-3.

La paura sul campo centrale del Foro italico dura esattamente 28 minuti. Il tempo di vedere Jannik Sinner soccombere nel primo set con un clamoroso 6-1 contro l’americano Tommy Paul. Il centrale è ammutolito e inizia a temere la più dolorosa e clamorosa delle sorprese agli Internazionali d’Italia di tennis. ma la paura finisce subito. Nel secondo set Jannik Sinner si ricorda di essere il numero uno del mondo, soprattutto, di essere un giocatore di livello superiore.

Il secondo set va via liscio e viene vinto dall’italiano con un netto 6-0. Nel terzo sembra che la dinamica non sia molto diversa con Sinner che strappa il servizio all’avversario e si porta sul 3-0. Finito? Niente affatto. Tommy Paul strappa di nuovo il servizio a Sinner e serve sul 2-3. Match riaperto? Niente affatto: Sinner fa un altro break e si porta sul 4-2. Poi sul suo servizio non concede neanche un punto all’avversario: 5-2 e gara virtualmente chiusa. Nel gioco successivo spreca due match point su servizio di Paul ma alla fine chiude 6-3. Punteggio finale 1-6 6-0 6-3 per Sinner che raggiunge la sua prima finale a Roma. Domenica affronterà Carlos Alcaraz nella gara che vedrà in campo i due più forti giocatori del presente (e del futuro).