Sinner schianta Ruud, in semifinale a Roma sfiderà Paul

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d’Italia. Il n.1 al mondo ha battuto in due set il norvegese Casper Ruud (n.7) con il punteggio di 6-0 6-1 in poco più di un’ora di gioco. In semifinale, domani sera, Sinner sfiderà lo statunitense Tommy Paul.

«Ho alzato sempre il livello in ogni partita che ho giocato. Se non servivo bene subito, poteva cambiare la gara. Ma grazie al pubblico, mi dà tanta energia. Da parte mia poi ho giocato un match tatticamente perfetto». Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver raggiunto la semifinale degli Internazionali d’Italia battendo Casper Ruud 6-0, 6-1. «Vediamo domani cosa succede - ha aggiunto parlando della sfida con Tommy Paul -. È la prima volta che arrivo in semifinale qui e sono tanto contento».

Parlando dei risultati anche di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini ha concluso: «Siamo fortunati di essere italiani e giocare qui. È incredibile quello che stiamo facendo e siamo tutti contenti, ma non è ancora finita. Ognuno di noi poi cerca di fare il proprio meglio».