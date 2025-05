Paolini show, prima azzurra in finale a Roma da 11 anni

«È un sogno». Sono le parole che Jasmine Paolini usa di più dopo aver battuto Peyton Stearns in due set conquistando così la sua prima finale agli Internazionali di Roma. E’ un sogno perché le ritorna alla memoria quando con il papà era seduta sui seggiolini del Centrale a veder giocare i suoi idoli. Oggi, invece, è lei sul palco e con i riflettori ben puntati addosso perché undici anni dopo l’ultima volta, a Roma c’è un’italiana a giocarsi il titolo. L’ultima fu la Errani nel 2014, sua amica e compagna di doppio con la quale ha vinto a il titolo lo scorso anno, prima dell’oro olimpico a Parigi. Oltre una decade dopo ci proverà Paolini a vincere un titolo che per sole tre volte è stato conquistato da un’italiana perché la Errani poi perse contro Serena Williams e nessun’altra tennista azzurra riuscì più nemmeno ad avvicinarsi a un traguardo simile.

Basti pensare anche come ‘Jas’, nella Capitale, non fosse mai andata oltre gli ottavi di finale. Ecco questa volta ha fatto molto di più, non senza ostacoli perché pronti via il risultato dice 4-1 per l’americana. Ma è lì che comincia la rimonta fino a chiudere 7-5, per poi controllare nel secondo set. Il resto è storia con la finale da giocarsi sabato, diventando la quinta azzurra ad arrivarci al Foro Italico, la terza nell’era Open. “Grazie a tutti che ci tifate e sostenete sempre - dice mentre il pubblico l’acclama -. È bellissimo quando urlano il tuo nome. Oggi c’è stata una partenza in salita. Menomale che ci siete stati voi, abbiamo vinto una partita insieme. È tutto pazzesco».

E in una giornata storica per l’Italia arriva un annuncio che il mondo del tennis aspettava da tempo. «Possiamo finalmente dire che partirà il progetto di copertura del Centrale», le parole del presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. L’inizio dei cantieri è previsto subito dopo l’edizione del 2026 degli Internazionali, mentre entro il 31 dicembre del 2027 la conclusione dei lavori arrivando così all’edizione del 2028 con il tetto pronto in caso di maltempo. Un progetto che costerà circa 60 milioni, producendo però un incasso medio annuo di 22 milioni, ma non solo dal tennis perché l’impianto lavorerà circa 150 giorni l’anno in modo multidisciplinare.