Musetti da favola, è in semifinale a Roma con Alcaraz

Le favole esistono. Serve solo qualcuno che le scriva e questa volta a prendere la penna, o meglio, la racchetta, è stato Lorenzo Musetti. Per la prima volta in carriera arriva in semifinale a Roma e lo fa battendo il campione uscente e n.2 del mondo, Alexander Zverev in due set. Una ‘battaglià nella quale c’è tutto: la rimonta del break subito al terzo game e quello sul 6-5, fino a un tiebreak dominato 7-1 a suon di palle corte. Nel secondo, invece, l’accelerazione la piazza durante il nono game fino a chiudere 6-4. ‘Fino alla finè scrive sulla telecamera. E ora ‘Lollò, così il Centrale lo ha chiamato per oltre due ore, punta la finale, perché Roma e l’Italia non hanno più solo Jannik Sinner per sognare e riportare in casa un titolo che un tennista italiano non vince dal 1976 con Adriano Panatta. Musetti ci crede perché negli ultimi tre tornei sulla terra rossa ha fatto finale (persa a Montecarlo), poi semifinale a Madrid e lo stesso nella Capitale. A farne le spese, questa volta, è stato Zverev per dei precedenti con il carrarino che parlano chiaro: 3-1 per l’azzurro, tra cui anche il quarto vinto a Parigi e che poi è valso il bronzo olimpico. Da lì è cambiato qualcosa nella testa di Musetti per un 2025 che lo ha portato per la prima volta in top ten e al quale adesso chiede anche il primo trionfo in un Master 1000. E ora in semifinale Alcaraz, capace di vincere in due set (doppio 6-4) contro Jack Draper. Lo spagnolo sfrutta cinicamente le tre occasioni da break grazie alle quali - nei momenti cruciali - è riuscito a portare a casa una semifinale che scaccia, anche se non del tutto, i problemi palesati prima dell’inizio del torneo per via dell’infortunio. Quella contro l’inglese resta comunque la migliore partita del 2025 del n.3 del mondo ed è lui stesso ad ammetterlo. «E’ stata una delle migliori vittorie del 2025 - l’analisi post gara di Alcaraz -. Non tanto per il livello, ma per come ho approcciato la partita, come l’ho gestita prima, come sono uscito, come ho gestito i miei nervi e le situazioni durante la partita». Un match che lo spagnolo definisce «molto completo» sia «per il livello di gioco» che «per mentalità». Insomma, una partita che dà fiducia, sopratutto considerate le aspettative iniziali, quando l’obiettivo era, come per Sinner, superare il primo turno e poi vedere cosa sarebbe successo. «Volevo solo riprendere il ritmo dopo l’infortunio e vedere come reagiva la mia gamba - spiega -. Da lì ho iniziato ad acquisire sicurezza, cercando di muovermi e di non pensare all’infortunio, e penso che ci stiamo riuscendo. Mi sento bene in campo e questo era l’obiettivo principale». Una prova di forza, quella di Alcaraz, che proverà a mettere in campo anche contro Musetti venerdì (orario da definire). Nel frattempo Roma sogna, non solo attraverso i colpi di Lorenzo, ma anche attraverso quelli di Jasmine Paolini, domani in campo per un posto in finale, e di Jannik Sinner per una finale maschile che potrebbe addirittura essere tutta italiana. (ANSA).