Internazionali di tennis: Jasmine Paolini in semifinale

Jasmine Paolini, per la prima volta in carriera raggiunge la semifinale degli internazionali BNL d’Italia di tennis sconfiggendo in tre set la russa Diana Schnaider col punteggio di 6-7 6-4 6-2.

A volte basta poco nel tennis perchè tutto cambi come dal giorno alla notte. Jasmine Paolini, sotto 7-6 4-0 nei quarti di finale degli internazionali Italia contro la russa Schnaider, complice un’interruzione di qualche minuto per pioggia, si confronta con la sua amica e compagna di doppio Sara Errani, con la quale condivide un oro olimpico. E’ la svolta. Una partita virtualmente finita si riapre incredibilmente e la tennista toscana, numero 6 del mondo, inanella un parziale di sei giochi a zero e vince il secondo set per 6-4.

Nel terzo e decisivo set la russa ricomincia a giocare e si porta sul 2-0. E’ un lampo che dura poco: Jasmine recupera, si porta sul 2-2 e poi non si ferma più che chiude il set per 6,2. Per lei è la prima volta in semifinale agli Internazionali di tennis di Roma.