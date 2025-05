Internazionali di tennis: Sinner agli ottavi, de Jong ko

Tutto come previsto (o quasi) sul Centrale del Foro italico: Jannik Sinner va agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis battendo in due set l’olandese lucky loser Jasper de Jong col punteggio di 6-4 6-2. La differenza tra i due è netta, certificata anche dal ranking Atp - Sinner numero 1 e l’olandese numero 93 del mondo - eppure Sinner, dopo in avvio sprint con due break e un parziale di 4 giochi a 1, ha poi avuto un piccolo cedimento, complice probabilmente il gran caldo, il vento e una condizione ancora non ottimale: ha perso due volte il servizio permettendo all’avversario di portarsi sul 4-4 nel primo set. Quindi il nuovo strappo e primo set conquistato dall’altoatesino col punteggio di 6-4.

Nel secondo, inizio tamburellante con scambi lunghi e molto tesi. Una partita certamente non bella che comunque ha soddisfatto il pubblico presente che ha gremito in ogni ordine di posta sul Centrale. Pubblico che, a differenza di sabato è stato molto meno rumoroso e partecipe. Pochi gli slogan per Sinner e pochissimi gli incoraggiamenti per il campione. Un pubblico quasi rispettoso del povero de Jong, volenteroso pallettaro costretto a difendersi dai micidiali colpi di Sinner per rispondere ai quali è finito rovinosamente per due volte per terra, costretto anche a ricorrere all’intervento del fisioterapista sul 3-2 per Sinner nel secondo set. Proprio a causa del secondo infortunio, l’olandese ha praticamente smesso di giocare permettendo così a Sinner di vincere il set 6-2.