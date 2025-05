MotoGp, Zarco re di Le Mans: vittoria a sorpresa sotto la pioggia e tanti big caduti

Johann Zarco vince il Gran Premio di Francia davanti al suo pubblico e interrompe la lunga striscia di successi Ducati che durava da 22 gare. Sul circuito bagnato di Le Mans, il pilota del team LCR Honda si impone al termine di una gara caotica, segnata da penalità, cambi moto e continue variazioni meteo.

Zarco, partito con le gomme rain, ha saputo approfittare dei colpi di scena per portarsi in testa e costruire un vantaggio solido. Alle sue spalle chiude Marc Marquez (Ducati Lenovo), ora leader del Mondiale con 22 punti di margine sul fratello Alex e ben 51 su Bagnaia. Terzo posto per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che beffa Pedro Acosta nel finale.

La corsa, accorciata di un giro e ritardata dalla pioggia, è stata decisa nei primi minuti: al via un contatto tra Bastianini, Mir e Bagnaia manda tutti a terra. Pecco riesce a ripartire ma chiude solo sedicesimo. Fuori anche il poleman Fabio Quartararo, scivolato dopo i due long lap penalty previsti dal nuovo regolamento per chi cambia moto prima del via.