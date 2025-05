Giro, Pedersen vince a Valona e torna in maglia rosa

Seconda vittoria in tre giorni per Mads Pedersen, che conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2025. Il danese della Lidl-Trek si impone in volata a Valona, al termine di 160 chilometri, e torna in maglia rosa, strappandola a Primoz Roglic, ora secondo in classifica generale con un ritardo di 9 secondi.

Alle spalle di Pedersen si piazzano Corbin Strong (Israel - Premier Tech) e Orluis Aular (Movistar). La tappa, l’ultima del trittico albanese, è stata animata da una lunga fuga a sei: protagonisti De Bondt, Germani, Tarling, Donovan, Hamilton e Tonelli. Il gruppo ha concesso fino a tre minuti di vantaggio, ma ha ripreso i fuggitivi sull’ultima salita di giornata, lasciando spazio a un arrivo a ranghi compatti.

Domani (12 maggio) il Giro si ferma per il giorno di riposo e il trasferimento in Italia. Si ripartirà martedì (13 maggio) con la quarta tappa, Alberobello (Pietramadre)-Lecce, 189 chilometri praticamente piatti, l'ideale per un altro sprint.