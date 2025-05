Campionato Gran Turismo, il team palermitano Prestipino - Micale si è aggiudicato la prima prova a Misano

La gara è stata molto dura, in pista c’erano 40 macchine e fra queste quella guidata da Vicky Piria, l’esperta pilota chye da un anno è anche commentatrice della F1 per Sky. Durante le tre ore di gara il team palermitano ha messo in pista un ritmo costante e incalzante e anche le strategie e i cambi pilota al box sono stati perfetti. Da qui è nato il prezioso risultato finale che permette di guardare con grande ottimismo alle prossime gare.

A guidare la Porsche 911 della Zrs Motorsport con Prestipino e Micale c’era anche il veneto Steven Giacon. E insieme hanno trionfato nella categoria AM seconda divisione. Mentre l’altro palermitano, Diego Locanto, si è imposto in categoria AM prima divisione Gt Cup a bordo della Lamborghini Huracan del team DL Racing insieme a Luca Segù.

«Una grande emozione» è stata la sintesi del week end di gara fatta da Prestipino al rientro a Palermo. Espressione evidente di un risultato arrivato mettendo in campo passione e sacrifici per competere con team con budget maggiori.

Prestipino ha poi analizzato così la gara: «Nelle prove libere non abbiamo trovato subito il giusto feeling, ma già dalle qualifiche abbiamo dimostrato, con una ottima pole position, di poter dire la nostra in modo importante. Siamo stati estremamente solidi in gara e, grazie anche al perfetto lavoro del team, abbiamo chiuso con una fondamentale vittoria che ci proietta in testa al campionato. Per noi è la prima partecipazione al Campionato Italiano Endurance e non potevamo augurarci risultato migliore. Siamo molto fiduciosi per il prosieguo della stagione e continueremo ad applicarci e cercare di dimostrare il nostro valore».