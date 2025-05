Giro d'Italia: «Corsa rosa» senza Pogacar, favoriti Roglic e Carapaz

Tutti i grandi nomi del ciclismo mondiale saranno al via dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia. Da Durazzo in Albania a Roma per 21 tappe complessive e 3.443 chilometri totali. Partenza sabato 9, arrivo nella Città Eterna il primo giugno. Manca una settimana esatta al via del Giro d’Italia e oggi le 23 squadre che prenderanno parte alla corsa hanno ufficializzato i loro corridori.

Al via ben 228 ciclisti, tra i quali mancheranno tre dei più forti corridori in attività, Jonas Vingegaard, Remo Evenepoel e soprattutto Tadej Pogacar, trionfatore nel 2024. Saranno comunque tante le stelle attese in un’edizione che vedrà partecipare ben cinque ex vincitori del Giro, Nairo Quintana (2014), Richard Carapaz (2019), Egan Bernal (2021), Jai Hindley (2022) e Primoz Roglic (2023). Tra i principali pretendenti alla prestigiosa maglia rosa figurano, oltre a Bernal e Carapaz, anche Mikel Landa, Adam Yates, Simon Yates e gli italiani Giulio Ciccone e Antonio Tiberi. Wout Van Aert, Mads Pedersen, Thomas Pidcock, e Olav Kooij saranno invece tra i protagonisti più attesi nelle volate e nelle tappe intermedie